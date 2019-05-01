- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أوقات العمل في شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، موضحةً أن الدوام يبدأ في العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً بواقع خمس ساعات يومياً.
وأوضحت أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم 25 رمضان.
"المدنية": أوقات العمل خلال رمضان .. 5 ساعات من العاشرة للثالثةمحمد المواسي الخليج 365 2019-05-01
أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أوقات العمل في شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، موضحةً أن الدوام يبدأ في العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً بواقع خمس ساعات يومياً.
وأوضحت أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم 25 رمضان.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
12:29 PM
قالت: إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم 25 رمضان
أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أوقات العمل في شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، موضحةً أن الدوام يبدأ في العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً بواقع خمس ساعات يومياً.
وأوضحت أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم 25 رمضان.
، "المدنية": أوقات العمل خلال رمضان .. 5 ساعات من العاشرة للثالثة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المدنية": أوقات العمل خلال رمضان .. 5 ساعات من العاشرة للثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.