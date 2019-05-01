، "المدنية": أوقات العمل خلال رمضان .. 5 ساعات من العاشرة للثالثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم 25 رمضان

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أوقات العمل في شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، موضحةً أن الدوام يبدأ في العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً بواقع خمس ساعات يومياً.

وأوضحت أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم 25 رمضان.