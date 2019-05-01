، وفق معايير محددة .. "العمل" تطلق مبادرة البيوت النموذجية للأيتام ،

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إطلاق مبادرة "البيوت الاجتماعية" ضمن مبادرات بناء وتمكين، التي تسعى إلى تطبيق وتفعيل أحدث الممارسات لرعاية الأيتام من خلال نقلهم تدريجياً من دور الإيواء إلى بيوت اجتماعية نموذجية وفق معايير وضوابط محددة وتحت إشراف ومتابعة الوزارة.
وتستهدف المبادرة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومَن في حكمهم من المقيمين في الدور الإيوائية التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتعزيز إشراكهم مع فئات المجتمع كافة وزيادة تمكينهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
وجاءت هذه المبادرة إكمالاً لمسيرة المملكة في الاهتمام بالأيتام ورغبةً في تحقيق أعلى درجات التكامل والاندماج بينهم وبين المجتمع، عبر توفير جو أسري يساعدهم على تجاوز ظروف فقد الأسرة الحاضنة ويسهم في زيادة استقرارهم النفسي وانطلاقهم الاجتماعي.
وسيطلق المشروع في مرحلته الأولى عشرة بيوت نموذجية، في كل من منطقة الرياض ومكة المكرّمة والشرقية والقصيم، وقد حرصت الوزارة، وباهتمام بالغ، على اختيار الأحياء الخدمية المناسبة لها، لضمان تقديم الدعم المطلوب كافة وتوفير الخدمات اللازمة لاستقرارهم، وسيتم استكمال افتتاح البيوت الاجتماعية تباعاً في المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق كذلك خلال هذا العام.
وأكّدت الوزارة استمرارية متابعتها للبيوت الاجتماعية عبر زيارات تفقدية، لمناقشة وضع الأيتام والاطمئنان عليهم وضمان حمايتهم، ووضعت في هذا الصدد معايير أداء عالية يتم من خلالها تقييم كفاءة المشغل في القيام بالمسؤولية المنوطة به على أكمل وجه.
وفق معايير محددة .. "العمل" تطلق مبادرة البيوت النموذجية للأيتامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إطلاق مبادرة "البيوت الاجتماعية" ضمن مبادرات بناء وتمكين، التي تسعى إلى تطبيق وتفعيل أحدث الممارسات لرعاية الأيتام من خلال نقلهم تدريجياً من دور الإيواء إلى بيوت اجتماعية نموذجية وفق معايير وضوابط محددة وتحت إشراف ومتابعة الوزارة.
وتستهدف المبادرة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومَن في حكمهم من المقيمين في الدور الإيوائية التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتعزيز إشراكهم مع فئات المجتمع كافة وزيادة تمكينهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
وجاءت هذه المبادرة إكمالاً لمسيرة المملكة في الاهتمام بالأيتام ورغبةً في تحقيق أعلى درجات التكامل والاندماج بينهم وبين المجتمع، عبر توفير جو أسري يساعدهم على تجاوز ظروف فقد الأسرة الحاضنة ويسهم في زيادة استقرارهم النفسي وانطلاقهم الاجتماعي.
وسيطلق المشروع في مرحلته الأولى عشرة بيوت نموذجية، في كل من منطقة الرياض ومكة المكرّمة والشرقية والقصيم، وقد حرصت الوزارة، وباهتمام بالغ، على اختيار الأحياء الخدمية المناسبة لها، لضمان تقديم الدعم المطلوب كافة وتوفير الخدمات اللازمة لاستقرارهم، وسيتم استكمال افتتاح البيوت الاجتماعية تباعاً في المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق كذلك خلال هذا العام.
وأكّدت الوزارة استمرارية متابعتها للبيوت الاجتماعية عبر زيارات تفقدية، لمناقشة وضع الأيتام والاطمئنان عليهم وضمان حمايتهم، ووضعت في هذا الصدد معايير أداء عالية يتم من خلالها تقييم كفاءة المشغل في القيام بالمسؤولية المنوطة به على أكمل وجه.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
11:54 AM
لتعزيز إشراكهم مع فئات المجتمع وتمكينهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إطلاق مبادرة "البيوت الاجتماعية" ضمن مبادرات بناء وتمكين، التي تسعى إلى تطبيق وتفعيل أحدث الممارسات لرعاية الأيتام من خلال نقلهم تدريجياً من دور الإيواء إلى بيوت اجتماعية نموذجية وفق معايير وضوابط محددة وتحت إشراف ومتابعة الوزارة.
وتستهدف المبادرة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومَن في حكمهم من المقيمين في الدور الإيوائية التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتعزيز إشراكهم مع فئات المجتمع كافة وزيادة تمكينهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
وجاءت هذه المبادرة إكمالاً لمسيرة المملكة في الاهتمام بالأيتام ورغبةً في تحقيق أعلى درجات التكامل والاندماج بينهم وبين المجتمع، عبر توفير جو أسري يساعدهم على تجاوز ظروف فقد الأسرة الحاضنة ويسهم في زيادة استقرارهم النفسي وانطلاقهم الاجتماعي.
وسيطلق المشروع في مرحلته الأولى عشرة بيوت نموذجية، في كل من منطقة الرياض ومكة المكرّمة والشرقية والقصيم، وقد حرصت الوزارة، وباهتمام بالغ، على اختيار الأحياء الخدمية المناسبة لها، لضمان تقديم الدعم المطلوب كافة وتوفير الخدمات اللازمة لاستقرارهم، وسيتم استكمال افتتاح البيوت الاجتماعية تباعاً في المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق كذلك خلال هذا العام.
وأكّدت الوزارة استمرارية متابعتها للبيوت الاجتماعية عبر زيارات تفقدية، لمناقشة وضع الأيتام والاطمئنان عليهم وضمان حمايتهم، ووضعت في هذا الصدد معايير أداء عالية يتم من خلالها تقييم كفاءة المشغل في القيام بالمسؤولية المنوطة به على أكمل وجه.
، وفق معايير محددة .. "العمل" تطلق مبادرة البيوت النموذجية للأيتام ،
المصدر : الخليج 365
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