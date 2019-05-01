السعودية اليوم / إرجاء إطلاق صاروخ لوجيستي لمحطة الفضاء الدولية بسبب مشاكل في الكهرباء على متنها



موسكو/واشنطن 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، تأجيل إطلاق صاروخ يحمل مساعدات لوجستية لمحطة الفضاء الدولية بسبب تعرض المحطة لأعطال في التيار الكهربائي.

وقالت ناسا فجر اليوم بالتوقيت المحلي: "إن هذه الأعطال لا تمثل خطرًا على طاقم المحطة الدولية أو المحطة نفسها". وحسب الوكالة فإن جهازًا لتوزيع التيار الكهربائي في المحطة توقف عن العمل. وأشارت المحطة إلى أنه تم اكتشاف هذه المشكلة الاثنين الماضي بالفعل، وأن طاقم المحطة بصدد العمل في الوقت الحالي على إعادة التيار الكهربائي لجميع أجزاء المحطة.

وأعلنت الوكالة أن الكبسولة المحملة بالمؤون والتجهيزات لن تنطلق قبل يوم الجمعة، وفقًا لأفضل التقديرات. وكان من المقرر لهذه الكبسولة التابعة لشركة "سبيس اكس" لأبحاث الفضاء أن تنطلق من محطة الفضاء الأرضية (كاب كانافيرال( في ولاية فلوريدا الأمريكية.

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12:52ت م

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