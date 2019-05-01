السعودية اليوم / أمير تبوك يستقبل وزير الإسكان ويطلع على مشاريع الوزارة بالمنطقة

تبوك 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من مسؤولي الوزارة.

واستعرض سموه مع معالي وزير الاسكان خطط الوزارة وبرامج الدعم السكني التي تقدمها للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة تبوك، وجهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بجميع فئاتهم، وخطط سير المشاريع السكنية.

كما اطلع سمو أمير منطقة تبوك على عدد من الإحصائيات للوحدات السكنية بالمنطقة ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والخيارات السكنية المتاحة وأعداد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع.

كما ناقش سموه مع معالي وزير الإسكان أبرز التحديات والعوائق التي تواجه القطاع في المنطقة، وسبل تعزيز الحلول السريعة وإيجاد مناهج عمل مستدامة تضمن استمرارية الإنجاز لخدمة المواطنين بجميع فئاتهم.

وأكّد سموه أن الإسكان في المنطقة يحظى بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مثمناً جهود وتجاوب وزارة الإسكان ممثلة بمعالي وزير الإسكان ومسؤولي الوزارة بالمنطقة، وعملها المستمر على ضخ المزيد من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم الأسر كافة، مشيداً بدورها المهم في تسهيل تملك المواطنين للمسكن المناسب، وإطلاق العديد من المشاريع السكنية في المنطقة لتلبية الطلب فيها، إلى جانب اطلاقها مجموعة من الخدمات والتسهيلات المتنوعة لتمكين المواطنين من تملّك المسكن المناسب.

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من جهته قّدم معالي وزير الإسكان الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك، على دعمه الكبير للوزارة ومتابعته الدائمة لجهودها ضمن حرصه المستمر على توفير الخيارات السكنية المناسبة للمواطنين، مؤكداً أن هذا الدعم انعكس بشكل كبير على تسهيل انطلاق العديد من المشاريع التابعة للوزارة في المنطقة، منوّهاً إلى استمرار الوزارة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين بقوائم الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح معاليه أن إجمالي عدد مستحقي الدعم السكني في منطقة تبوك يصل إلى 38,501 أسرة، مبيّناً أن نسبة تملك المواطنين للمساكن في منطقة تبوك تصل إلى 53% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء والسجلات الإدارية لوزارة الإسكان بنهاية العام الماضي.

وكشف وزير الإسكان عن أن الوزارة تعمل على تمكين 12,170 أسرة في منطقة تبوك على التملك خلال عام 2020 وبذلك تصل نسبة التملك في المنطقة إلى 60%، موضحاً أن مشاريع الفلل الجاهزة في المنطقة توفر 1648 فيلا بدأ التسليم فيها، إضافة إلى 3104 وحدات سكنية متنوعة تتوزع في عدد من المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، و 3,100 أرض سكنية مجانية تجري عمليات التسليم فيها، إضافة إلى توفير 10,224 قرض عقاري يتم تقديمها بالشراكة مع الجهات التمويلية مدعومة الأرباح بالكامل لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، يقدم للراغبين في شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي.

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12:51ت م

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