السعودية اليوم / بدء العمل في أول مركز للعقم والإنجاب بعرعر



عرعر 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

أوضحت صحة الحدود الشمالية أن مركز العقم والإنجاب بمستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر الذي دشنه مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية يعتبر الأول على مستوى المنطقة ويهدف إلى معالجة ومتابعة حالات العقم والإنجاب وأمراض الذكورة .

وأبانت أن المركز يحتوي على مختبر أجنة - معمل الذكورة - معمل تخزين الغازات - غرفة سحب العينات - (4) عيادات - غرفة الموجات فوق الصوتية - غرفتين عمليات - الاستقبال - صالة الانتظار) وكذلك يحتوي على عدد من الكوادر الطبية (عدد(2) استشاري نساء وولادة – عدد (2) أخصائي علم أجنه- عدد (1) طبيب مقيم - عدد (1) أخصائي تخدير – عدد(1) فني تخدير – عدد (1) مشرفة تمريض - عدد (11) تمريض - عدد (2) موظفات استقبال .

الجدير بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية .

// انتهى //

12:49ت م

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