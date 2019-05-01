السعودية اليوم / المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي يوقّع عقدًا مع جامعة دار العلوم



الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

وقّع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس, عقدًا مع جامعة دار العلوم؛ لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.

ونصّ العقد على تنفيذ المركز لمشروع الدراسة التقويمية للاعتماد الأكاديمي على المستوى البرامجي لثلاثة برامج من برامج البكالوريوس في كلية إدارة الأعمال بالجامعة وهي: برنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج الإدارة المالية والبنوك، وبرنامج التسويق.

ووقّع العقد صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومعالي مدير جامعة دار العلوم الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي، بحضور عدداً من مسؤولي المركز والجامعة.

وبعد التوقيع هنأ سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي مدير جامعة دار العلوم ومنسوبيها على هذه الخطوة، مؤكدا أن اعتماد المؤسسات التعليمية مؤسسياً وبرامجياً يتضمن بناءً حقيقياً للقدرات البشرية لمنسوبيها، ورفع خبراتهم ومهاراتهم في مجال الجودة، بما يلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المؤهلة، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م.

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12:36ت م

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