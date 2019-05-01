السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يتسلم أوراق اعتماد الممثل الدائم لكازاخستان



جدة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

تسلّم معالى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم, أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية كازاخستان لدى المملكة العربية

وأجرى الأمين العام والسفير أرين مناقشات ثنائية أكد خلالها سفير كازاخستان التزام بلاده تجاه المنظمة وبرامجها ونشاطاتها، معرباً في الوقت ذاته عن حرصه على العمل على نحو وثيق مع الأمانة العامة للمنظمة خدمة للمصالح المشتركة.

بدوره أبرز الأمين العام مدى الحاجة إلى تعزيز التعاون بين كازاخستان والأمانة العامة للمنظمة بغية تمتين العلاقات الثنائية، مؤكداً دعم ومساندة الأمانة العامة له طيلة فترة توليه لمهامه مندوبا دائما لبلاده لدى منظمة التعاون الإسلامي.

// انتهى //

12:35ت م

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جدة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واستسلّم معالى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم, أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية كازاخستان لدى المملكة العربية السعودية بيريك أرين، وذلك بصفته مندوباً دائماً لبلاده لدى المنظمة.وأجرى الأمين العام والسفير أرين مناقشات ثنائية أكد خلالها سفير كازاخستان التزام بلاده تجاه المنظمة وبرامجها ونشاطاتها، معرباً في الوقت ذاته عن حرصه على العمل على نحو وثيق مع الأمانة العامة للمنظمة خدمة للمصالح المشتركة.بدوره أبرز الأمين العام مدى الحاجة إلى تعزيز التعاون بين كازاخستان والأمانة العامة للمنظمة بغية تمتين العلاقات الثنائية، مؤكداً دعم ومساندة الأمانة العامة له طيلة فترة توليه لمهامه مندوبا دائما لبلاده لدى منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //12:35ت م0052

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