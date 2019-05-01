السعودية اليوم / الحياة العلمية في مدينة الرياض خلال 69 عاما في رسالة دكتوراه



الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

رصد طالب الدكتوراه راشد بن محمد بن عساكر الحياة العلمية في مدينة الرياض خلال الفترة من( 1240 إلى 1309 هـ الموافق 1824 إلى 1891 م) وما اشتملت عليه من مجهود علمي وعطاء ، وعرض إلى ما أسهمت به من إثراء للحركة العلمية التي أثمرت جيلا مهتما بالعلوم استمر فيضها وعم نفعها .

جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الدكتوراه التي قدمها بن عساكر في قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الملك سعود ، وتكونت لجنة المناقشة من كل من الدكتور عبد الله المطوع مشرفا

و الدكتور عبد اللطيف الحميد- استاذ التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ممتحنا خارجيا و الدكتور عويضة الجهني - أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود مناقشا داخليا و الدكتور عبد الرحمن الاحمري استاذ التاريخ بجامعة الملك سعود مناقشا داخليا والدكتور سهيل صابان استاذ التاريخ بجامعة الملك سعود مناقشاً داخليا.

و قت أعلنت اللجنة قبول الرسالة و منح الطالب درجة الدكتوراه .

//انتهى //

12:33ت م

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