السعودية اليوم / "شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام" دورة لمية بدعوي عرعر



عرعر 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

نظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة عرعر التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية أمس، دورة علمية لشرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، وتستمر ثلاثة أيام في جامع سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد بمدينة عرعر.

وتناولت الدورة نِعم المولى - عز وجل - على عباده أن يبلغهم رمضان كل عام في طمأنينة وصحة وعافية، مبيناً معنى الصيام وفوائده والغاية منه, مؤكداً أنه ابتلاء للمسلم لمعرفة مدى صِدق مقصده في عبادة الله، إضافة إلى شرح أحكام الصيام في حالات متعددة وتفصيلها في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.

// انتهى //

12:15ت م

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