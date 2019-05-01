السعودية اليوم / محافظ المؤسسة العامة للحبوب يوقع عقد مشروع تحديث الصوامع الحديدية بفرع المؤسسة بحائل



الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

وقَّع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس اليوم، عقد مشروع تحديث الصوامع الحديدية في فرع المؤسسة بحائل مع الرئيس التنفيذي لشركة البواني المهندس فخر بن عبد العزيز الشواف بتكلفة إجمالية تقدر بـ 58,511,409 ريالات، وينفَّذُ في مدة قدرها 24 شهرًا، ويأتي المشروع ضمن قائمة المشاريع التي تساهم في تطوير منظومة تخزين القمح والمحافظة على جودته.

وأوضح المهندس الفارس أن هذا المشروع اشتمل على تجديد وتحديث الصوامع الحديدية بحائل، والتي يبلغ عددها 32 صومعة، بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى 200 ألف طن وتقع على مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 2300 متر مربع، كما يشمل المشروع تحديث كامل الملحقات والمعدات الخدماتية للصوامع، وإضافة أنظمة جديدة لتطوير العملية الإنتاجية والتشغيلية وزيادة سرعة عمليات مناولة القمح ورفع الكفاءة من خلال عملها بشكل آلي مربوط بنظام برمجي حديث يسهل من إمكانية مراقبة جميع العمليات التشغيلية من غرفة التحكم.

وأشار الفارس إلى الجهود التي تبذلها الدولة - أيدها الله - من أجل تحسين بيئة العمل ومن ضمنها منظومة تخزين الحبوب بالمملكة، التي ستلعب دورًا كبيرًا في تعظيم المكاسب الاستثمارية وتحسين وتطوير التنافسية بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي ختام تصريحه رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

12:09ت م

0046



الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واسوقَّع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس اليوم، عقد مشروع تحديث الصوامع الحديدية في فرع المؤسسة بحائل مع الرئيس التنفيذي لشركة البواني المهندس فخر بن عبد العزيز الشواف بتكلفة إجمالية تقدر بـ 58,511,409 ريالات، وينفَّذُ في مدة قدرها 24 شهرًا، ويأتي المشروع ضمن قائمة المشاريع التي تساهم في تطوير منظومة تخزين القمح والمحافظة على جودته.وأوضح المهندس الفارس أن هذا المشروع اشتمل على تجديد وتحديث الصوامع الحديدية بحائل، والتي يبلغ عددها 32 صومعة، بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى 200 ألف طن وتقع على مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 2300 متر مربع، كما يشمل المشروع تحديث كامل الملحقات والمعدات الخدماتية للصوامع، وإضافة أنظمة جديدة لتطوير العملية الإنتاجية والتشغيلية وزيادة سرعة عمليات مناولة القمح ورفع الكفاءة من خلال عملها بشكل آلي مربوط بنظام برمجي حديث يسهل من إمكانية مراقبة جميع العمليات التشغيلية من غرفة التحكم.وأشار الفارس إلى الجهود التي تبذلها الدولة - أيدها الله - من أجل تحسين بيئة العمل ومن ضمنها منظومة تخزين الحبوب بالمملكة، التي ستلعب دورًا كبيرًا في تعظيم المكاسب الاستثمارية وتحسين وتطوير التنافسية بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وفي ختام تصريحه رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على الدعم والرعاية غير المحدودة لهذه المؤسسة، سائلًا الله - العلي القدير - أن يحفظهم وأن يعينهم بنصره لكل خير للبلاد والعباد.// انتهى //12:09ت م0046

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ المؤسسة العامة للحبوب يوقع عقد مشروع تحديث الصوامع الحديدية بفرع المؤسسة بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.