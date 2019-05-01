السعودية اليوم / نصائح صحية للوقاية من أعراض الصداع خلال رمضان

الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس
وجهت "وزارة الصحة" عدداً من الإرشادات الصحية التي يجب على الصائم اتباعها خلال شهر رمضان المبارك للوقاية من أعراض الصداع.
وأشارت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن السلسلة التوعوية لحملة #صم_بصحة أنه يجب تجنب الإجهاد الذهني والبدني خلال وقت الصيام وكذلك اتباع نظام غذائي صحي، إضافة إلى شرب كمية كافية من السوائل والحصول على قسط كاف من النوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
وأكدت على المدخنين أنه يمكن تجنب الصداع عن طريق التقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي للسجائر، محذرة من أن التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع أثناء فترة الصيام.
وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
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12:02ت م
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