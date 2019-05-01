السعودية اليوم / قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة لانكشاير البريطانية



الدمام 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

وقع قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً بكلية الجبيل الصناعية، اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع جامعة لانكشاير البريطانية في مجال تخصص السلامة ومكافحة الحرائق، وذلك بمقر الجامعة في بريطانيا.

وأوضح مدير قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي بن حسن عسيري، أن الاتفاقية البرمة في مجال دراسة تخصص مكافحة الحريق والسلامة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية بدأ العمل على تجهيزها من بداية ٢٠١٨م، حيث شملت المرحلة الأولى تجهيز المناهج لدرجة الدبلوم المتوسط من قبل فريق عمل من الجهتين، وتمت مراجعتها وإجازتها من قبل متخصصين في جامعة لانكشاير.

وبين الدكتور عسيري أن هذه الاتفاقية تنص على ضمان إكمال الطلاب الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في نفس التخصص والحاصلين على معدل ٢.٥ أو أكثر، مع احتساب كامل الساعات التي حصل عليها في الدبلوم، بحيث يكمل الطالب سنتين في بريطانيا، ويحصل على الشهادة.

وتدعم كلية الجبيل الصناعية، الأهداف الوطنية التي تحرص على تزويد سوق العمل بالأيدي العاملة الوطنية المدربة، كما تدعم رؤية 2030 من خلال منح المتدربين التأهيل والتدريب الملائم ورفع كفاءة المتدربين، حيث تعتبر هذه الشهادات الاحترافية ذات أهمية لسوق العمل بسبب تطور التقنيات في العالم.

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12:01ت م

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