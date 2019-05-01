السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل مدير السعودية اليوم فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة



سكاكا 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة رزق بن زيد الراشد ومساعديه.

واستمع سموه خلال الاستقبال عن سير العمل في الفرع والمشاركة التي يقوم به في خدمة المجتمع، كما اطلع سموه على التقرير الخاص بالمؤتمر الوطني لمنهج المملكة العربية

وأكد سمو أمير الجوف حرص قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تطبيق تعاليم الدين الإسلامي وعلى كل ما فيه خير للوطن وأبنائه، منوهاً بأهمية ما تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام، لتحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

من جانبه قدّم الراشد شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه وتوجيهاته السديدة ومتابعته الدائمة لأنشطة وبرامج الهيئة في المنطقة.

// انتهى //

11:51ت م

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سكاكا 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة رزق بن زيد الراشد ومساعديه.واستمع سموه خلال الاستقبال عن سير العمل في الفرع والمشاركة التي يقوم به في خدمة المجتمع، كما اطلع سموه على التقرير الخاص بالمؤتمر الوطني لمنهج المملكة العربية السعودية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومشاركة الرئاسة في المناسبات المختلفة وجهودها في تعزيز الأمن الفكري، كما تسلم سموه عدد من المؤلفات التي أصدرها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.وأكد سمو أمير الجوف حرص قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تطبيق تعاليم الدين الإسلامي وعلى كل ما فيه خير للوطن وأبنائه، منوهاً بأهمية ما تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام، لتحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.من جانبه قدّم الراشد شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه وتوجيهاته السديدة ومتابعته الدائمة لأنشطة وبرامج الهيئة في المنطقة.// انتهى //11:51ت م0039

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