

نجران 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات تفتيشية على محلات بيع قطع الغيار بالصناعية للتأكيد على تطبيق قرارات توطين الوظائف.

وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 32 محلاً لبيع قطع الغيار أسفرت عن حصر أكثر من 52 موظفاً سعودياً، فيما تم ضبط 4 وافدين من جنسيات مختلفة يعملون في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين، وجارٍ استكمال الإجراءات لتطبيق أنظمة العمل عليهم.

وأفاد الدوسري أن نسبة التوطين في قطع الغيار ارتفعت بصورة ملحوظة، كما أن العمل جاري بالتنسيق مع الغرفة التجارية بنجران في هذا الشأن، داعياً الشركات والمؤسسات إلى سرعة الاستفادة من مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبيل دعم توطين الوظائف بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

// انتهى //

11:42ت م

0036





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على محلات قطع الغيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.