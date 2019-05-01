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جراحة تُنهي معاناة مريض لا يقدر على المشي أكثر من 50 مترًا

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2019-05-01

جراحة تُنهي معاناة مريض لا يقدر على المشي أكثر من 50 مترًا

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - نجران

نجح أطباء مستشفى شرورة في إنهاء معاناة مريض من ألم شديد في الرقبة واليدين وتنمل فـي الأطراف العلوية مع عدم القدرة على المشي لأكثر من 50 مترًا مستعملًا العكاز خلال الـ10 السنوات الأخيرة.

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وأوضحت صحة نجران أنه تم إجراء عملية دقيقة لإزالة ثلاثة غضاريف ما بين الفقرة الثالثة والرابعة والرابعة والخامسة والخامسة والسادسة وفقرتين عنقيتين الفقرة الرابعة والخامسة العنقية، تكللت بالنجاح.

وتلقى المريض الرعاية الصحية اللازمة وشهدت حالته تحسناً ملحوظاً وشفاءه من الآلام السابقة التي كان يشتكي منها، وتمكن من المشي دون الحاجة إلى العكاز وغادر المستشفى وهو بحالة صحية جيدة.

الجدير بالذكر أن صحة نجران استقطبت خلال العام 2018م كوادر طبية عالية التأهيل في تخصصات دقيقة ونادرة لتقديم خدمات علاجية بجودة عالية لجميع المرضى والمراجعين في مستشفيات المنطقة.





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