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وفد من وزارة العدل يبحث تعزيز الشراكة مع الوزير الأوزبكي
متابعات الخليج 365 - الرياض
التقى وفد من وزارة العدل برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي الدكتور ياسر العاصم بوزير العدل الأوزبكي روسلان دولتوف بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، وذلك بحضور أعضاء الوفد السعودي من أصحاب الفضيلة القضاة والمختصين، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين بوزارة العدل الأوزبكية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة ومناقشة توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل بالمملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان.
كما شارك وفد وزارة العدل في المنتدى الدولي الأول للقانون في مدينة طشقند والذي بدأت أعماله الخميس الماضي، حيث تأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز مجالات التعاون الدولي ومد جسور التواصل بين وزارة العدل والجهات الدولية والرسمية ذات العلاقة.
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