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تعرفي على طريقة التسجيل ببرنامج وصول بدعم 800 ريال شهريًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” طريقة التسجيل ببرنامج “وصول” الذي يدعم نقل المرأة العاملة في القطاع الخاص بقيمة 800 ريال شهريًا.
أولًا يجب الدخول إلى موقع وصول الإلكتروني على الرابط هنا والضغط على “انضمي الآن” ليتم الانتقال إلى بوابة طاقات الوطنية للعمل.
وبعدها يتم إنشاء حساب أو الدخول في حال وجود حساب إلى البوابة والضغط على “نقل المرأة العاملة وصول”، ثم تتم تعبئة جميع البيانات المطلوبة وسيتم التحقق من الأهلية، وأخيرًا سيتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني خلال يومي عمل للتفعيل.
جدير بالذكر أن فوائد البرنامج منها توفير وسيلة نقل آمنة، وتكاليف نقل منخفضة، والانضمام والاستقرار في سوق العمل.
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