تسليم الدفعة الأولى لمستفيدي الإسكان التنموي في تبوك

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - نواف التمامي - تبوك

يُسلّم أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

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وتمثل هذه الوحدات السكنية، الدفعة الأولى لمستفيدي الإسكان التنموي من مشروع “إسكان تبوك”، الذي تبلغ مساحته أكثر من 950 ألف متر مربع، فيما يضم المشروع أراضيَ مجانية وأكثر من 900 فيلا جاهزة للتسليم ضمن مشروع سكني متكامل الخدمات، كما سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية وفّرها البرنامج عن طريق خيار الشراء المباشر من السوق بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي.

يُذكر أن وزارة الإسكان أعلنت من خلال برنامج “سكني”، عن إطلاق 7 مشاريع سكنية في منطقة تبوك، إضافة إلى توفير العديد من الخيارات السكنية لأهالي المنطقة، تشمل الأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة للحصول على خيار البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، بالحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح لمن يقل دخلهم عن 14 ألف ريال.