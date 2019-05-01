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حالة مطرية جديدة تبدأ في عَجُز شعبان حتى صدر رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، اليوم الأربعاء أن تبدأ حالة مطرية جديدة، تبدأ في عجز شعبان، وتستمر حتى صدر رمضان.
كما توقع المسند أن تهطل اليوم أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة الرياض وغرب القصيم وشرقي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى عسير.
في وقت سابق اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق القصيم، والرياض، والشرقية.
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