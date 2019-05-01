الان تتابع متخصصون: 94 مليار ريال إيرادات السياحة السعودية المتوقعة في 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أظهرت بيانات حديثة صادرة عن شركة “كوليرز إنترناشيونال”، توقعات بارتفاع أعداد الرحلات السياحية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 8%، خلال العام الجاري. وتوقع التقرير ارتفاع عدد زوار المملكة من الخارج بنسبة بلغت 5.6%، مما يساهم في ارتفاع إيرادات السياحة في المملكة خلال 2019 بنجو 94 مليار ريال.

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