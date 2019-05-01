تداول تعلق أسهم الخضري حتى إعلان نتائج 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس إعادة تعليق تداول سهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ابتداء من 30 أبريل 2019، حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وكانت شركة الخضري أعلنت أمس الأول عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 في الوقت الذي حددته سابقا وهو 29 أبريل 2019، متوقعة نشرها قبل نهاية يوم 20 مايو 2019.
وسبق أن قررت شركة تداول في الأول من أبريل 2019 تعليق تداول سهم الشركة لجلسة واحدة بحسب إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة الصادرة مؤخرا.
وتتضمن الإجراءات تعليق أسهم الشركة التي لم تعلن نتائجها المالية في المهلة المحددة لجلسة واحدة، والسماح بعدها بتداول أسهمها لـ 20 جلسة. وفي حال عدم نشر الشركة لنتائجها المالية خلال الـ 20 جلسة تتم إعادة تعليق السهم إلى أن تعلن الشركة عن نتائجها، وفي حال تجاوز تعليق سهم الشركة شهرا واحدا يجوز لها طلب تداول أسهمها خارج المنصة.
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