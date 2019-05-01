موسوعة عالمية للهدايات القرآنية في أم القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
دشن مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أمس الموسوعة العالمية للهدايات القرآنية التابعة لكرسي الهدايات القرآنية بعمادة البحث العلمي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم وتهدف إلى نشر ثقافة الهدايات القرآنية حول العالم والتعريف بها.
وقال مدير الجامعة إن الموسوعة انفردت بالبعد العالمي بعد استقطاب 25 جامعة حول العالم للمشاركة في بناء محتواها، منوها بالدور الرائد للمملكة في خدمة القرآن الكريم، ونشر علومه المختلفة.
واستعرض عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الأهدل، مخرجات الموسوعة العلمية والمتوقع لها إنتاج 60 مجلدا علميا.
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