تخريج 22 طفلا معاقا في مركز الملك عبدالله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة بتخريج 22 طفلا وانضمامهم للتعليم العام، وذلك بعد أن تلقوا التعليم المكثف لمدة تتراوح من سنتين إلى 7 سنوات في المركز.

وأوضح مدير المركز زهير ميمني أن هؤلاء الأطفال مميزون جدا في تغلبهم على إعاقتهم وكيفية مواجهتهم للعديد من الصعوبات للاندماج في الحياة.