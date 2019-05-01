تخريج 22 طفلا معاقا في مركز الملك عبدالله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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احتفى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة بتخريج 22 طفلا وانضمامهم للتعليم العام، وذلك بعد أن تلقوا التعليم المكثف لمدة تتراوح من سنتين إلى 7 سنوات في المركز.
وأوضح مدير المركز زهير ميمني أن هؤلاء الأطفال مميزون جدا في تغلبهم على إعاقتهم وكيفية مواجهتهم للعديد من الصعوبات للاندماج في الحياة.
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