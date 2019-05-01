مؤشر الأسهم السعودية فوق 9300 نقطة والتداولات تقترب من 7 مليارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تزامنا مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر «فوتسي راسل»، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس فوق 9300 نقطة وسط أحجام وقيم التداولات التي اقتربت من 7 مليارات ريال، في جلسة استثنائية حيث تم تمديد فترة مزاد الإغلاق في سوق الأسهم السعودية «تداول»، إلى 20 دقيقة بدلا من 10 دقائق.

ونجح المؤشر في الإغلاق متخطيا مستوى المقاومة المهم عند 9304 نقطة، بمكاسب 0.30%، وبقيم تداول 6.99 مليارات ريال، هي الأعلى في نحو 9 أشهر، وأحجام تداول 216.9 مليون سهم.

وتلقى المؤشر الرئيسي للسوق دعما من قطاع المواد الأساسية الذي ارتفع بنسبة 0.29%، النقل 1.1%، الإعلام والترفيه 1.68%، التطبيقات وخدمات التقنية 2.92%، الاستثمار والتمويل 0.44%.

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وكانت شركة السوق المالية السعودية أعلنت أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة ليوم واحد، تزامنا مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة «فوتسي راسل» يوم الأربعاء 1 مايو، بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء. وتمثل المرحلة الثانية 15% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر «فوتسي راسل»، حيث سيرتفع وفقا لذلك الوزن إلى 25%.

وسجلت خلال تعاملات أمس أسهم 86 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخليجية العامة واسمنت اليمامة واسمنت أم القرى وأسواق المزرعة والمعمر لأنظمة المعلومات الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات متلايف إيه آي جي العربي والدرع العربي ووقت اللياقة والجزيرة وميفك ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.12% و 3.47% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء والراجحي ودار الأركان وزين السعودية وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي وسابك والإنماء والأهلي والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعا 22.13 نقطة، ليقفل عند مستوى 3587.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 102 ألف سهم تقاسمتها 117 صفقة.