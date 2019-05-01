إطلاق مبادرة «المشي.. صحة» في واجهة الدمام البحرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض تطلق المؤسسة العامة للتقاعد مبادرة «المشى.. صحة» التي تستضيف النسخة الأولى منها مدينة الدمام غدا بالواجهة البحرية للمدينة. وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمؤسسة فيصل اليحيى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على مد جسور التواصل مع المتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة خلال مرحلة التقاعد، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي مليء بالنشاط.



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