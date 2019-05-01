إمبراطور اليابان يسلم العرش لابنه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

بدأت أمس مراسم تخلى إمبراطور اليابان أكيهيتو عن العرش في القصر الإمبراطوري بطوكيو، وهو الأول الذي تشهده البلاد منذ 202 عام.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن الإمبراطور القول في خطابه الأخير للشعب:»منذ أن توليت العرش منذ 30 عاما، أديت واجباتي كإمبراطور بإحساس عميق بالثقة في المواطنين واحترامهم، وأعد نفسي محظوظا للغاية، لتمكني من فعل ذلك» .

وأضاف: أتقدم بخالص الشكر للشعب الذي تقبلني ودعمني في أداء دوري كرمز للدولة، وسلم الإمبراطور رسميا العرش لابنه الأكبر ولي العهد ناروهيتو.