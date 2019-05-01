85 % من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - غزة

قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة أمس إن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في القطاع تزداد صعوبة مع استمرار الحصار الإسرائيلي منذ منتصف عام 2007.

وحذرت في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف اليوم من مخاطر «غياب حلول عملية واقعية وتجاهل المجتمع الدولي للحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها مليونا فلسطيني في قطاع غزة».

وأفادت بأن نحو 85 % من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وأن معدل دخل الفرد اليومي بلغ دولارين، فيما نحو 90 % من المصانع والورش والمحال التجارية تتكبد خسائر مالية فادحة بسبب الحصار، مما جعلها تقلص من أعمالها بشكل جزئي أو حتى لدرجة الإغلاق الكامل، مما ينعكس سلبا على إجمالي الحالة الإنسانية والمعيشية.