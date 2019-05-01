ترمب يقاضي مصرفين لمنع وصول سجلاته للكونجرس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وشركته وثلاثة من أبنائه يقاضون مصرفي دويتشه بنك وكابيتال وان لمنعهما من تسليم سجلات مالية تطلبها لجنتان بالكونجرس.
وطلبت لجنتا الاستخبارات والمالية، اللتان تحققان في الشؤون المالية للرئيس بما في ذلك أي علاقات مزعومة مع روسيا، من البنكين السجلات المالية للرئيس ترمب.
وبحسب شبكة «سي إن إن»، قال محامو ترمب وأبنائه «دونالد جونيور، إريك، وإيفانكا» في دعوى قضائية رفعت في نيويورك، إنه لا توجد أسس لطلب الحصول على تلك المعلومات، مشيرين إلى وجود أسباب سياسية وراء ذلك.
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