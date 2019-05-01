السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ طرابلس أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن فريقها في ليبيا تمكن من توفير المساعدات الإغاثية لـ55 عائلة نازحة في مصراتة. وأوضحت المفوضية في بيان مقتضب أمس أن «المساعدات التي وزعت على النازحين تشمل البطانيات وحصائر النوم والمصابيح الشمسية»، موضحة أيضا أن أكثر من 6 آلاف عائلة ليبية نازحة تلقت المساعدة من المفوضية منذ بداية الصراع في البلاد.



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