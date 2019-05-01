أمريكا تتجه لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ذكر مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تسعى لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية.
ونقل موقع 24 الإماراتي عن صحيفة نيويورك تايمز، أن البيت الأبيض، أصدر تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الإخوان، بعد زيارة قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بداية أبريل الحالي، حث خلالها ترمب على اتخاذ هذه الخطوة.
ومن شأن هذا التصنيف فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين لديهم صلات مع التنظيم الإرهابي.
واعترفت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، في بيان خاص، أن الإدارة تعمل على تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا.
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