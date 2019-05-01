قوات نظام الأسد تقصف مناطق الهدنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قصفت قوات نظام الأسد بعد منتصف ليل أمس أماكن في قريتي العمقية وجسر بيت راس بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وأماكن أخرى في بلدة الهبيط، وأطراف قرية النقير جنوب إدلب.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام استهدفت أماكن في اللطامنة وكفر نبودة شمال حماة، والزمار وجزرايا بريف حلب الجنوبي، وأماكن أخرى في قلعة المضيق بسهل الغاب.