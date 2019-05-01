ميركل: لن أتنحى بعد انتخابات البرلمان الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تكهنات بالتخطيط لتنحيها عن مهام منصبها عقب انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة نهاية الشهر المقبل.

وردا على سـؤال عام حول ما إذا كان هناك قرار اتخذته منذ فترة طويلة تعتزم إعلانه خلال الاجتماع المغلق لهيئة رئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي المقرر عقده عقب الانتخابات، قالت ميركل أمس الثلاثاء في برلين إن من الممكن «الإجابـة على ذلك بنفي صريح».

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وكانت رئيسة الحزب أنيجريت كرامب-كارنباور دعت إلى عقد اجتماع مغلق لهيئة رئاسة الحزب خلال يومي 2 و3 يونيو المقبل، عقب فترة قصيرة من انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 26 مايو المقبل.

وأثار ذلك تكهنات بشأن إمكانية أن تحل كرامب-كارنباور محل ميركل في منصب المستشارة عقب إعلان نتائج البرلمان الأوروبي ونتائج الانتخابات الإقليمية في ولاية بريمن التي ستجرى بالتوازي مع الانتخابات الأوروبية.

وكانت ميركل أعلنت استقالتها عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي في أكتوبر الماضي عقب الخسارة الفادحة للحزب في الانتخابات الإقليمية بولاية هيسن وقبيل الاجتماع المغلق لهيئة رئاسة الحزب في ذلك الحين.