اضطرابات فنزويلا تغلق سفارة بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بوجوتا

أغلقت السفارة البريطانية أبوابها في العاصمة الفنزويلية كاراكاس أمس، في ظل محاولة الانقلاب على الحكم.

وقالت القناة الدبلوماسية الرسمية لبريطانيا على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن هذا القرار جاء « بسبب الاضطرابات الأهلية» وطالبت المواطنين « بالالتزام بالحذر».

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وكان خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا، أكد أن «المرحلة الأخيرة» في خطة الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو قد بدأت.

وأطلق جوايدو هذا الإعلان أمس، إلى جانب زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز وأعضاء في القوات المسلحة، وذلك في مقطع فيديو، وقال جوايدو في تغريدة تالية على تويتر: «لقد بدأ شعب فنزويلا نهاية لاغتصاب السلطة، في هذه اللحظة ألتقي بالوحدات العسكرية الرئيسة في قواتنا المسلحة، وبدأت المرحلة الأخيرة من عملية الحرية».

وقال جوايدو إنه في قاعدة لا كارلوتا الجوية في كاراكاس، ودعا أنصاره إلى التجمع هناك.