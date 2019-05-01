باصات ودعم مالي لجمهور التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التف عدد من الشركات والمؤسسات وأعضاء الشرف حول التعاون لدعمه في نهائي كأس خادم الحرمين الذي يجمعه بالاتحاد على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حيث أعلنت إحدى شركات النقل العام عن توفير 10 حافلات لنقل جماهير الفريق من مدينة بريدة إلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض، على أن يكون التحرك من أمام مقر النادي.

كما قدم رئيس المجلس التنفيذي بالنادي سليمان العمري 50 ألف ريال دعما لمجلس الجمهور لتسخيرها وتوظيفها في مباراة النهائي.