حافلات لنقل جمهور الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر تسيير حافلات من جدة، لنقل الجماهير مجانا إلى الرياض، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم أمام التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأ النادي أمس في استقبال الجماهير الراغبة في المغادرة بالحافلات، وذلك لتسجيل بياناتهم، وحدد أكاديمية فقيه لكرة القدم بمقر النادي (البوابة الجنوبية)، مكانا للتسجيل مع ضرورة إحضار أصل الأوراق الثبوتية، علما بأن المغادرة ستكون مساء اليوم.

من جهته، شدد لؤي هشام ناظر على أهمية حضور الجماهير من جميع المدن والمحافظات لدعم الفريق في هذا النهائي المهم حتى يسعدهم الفريق بتحقيق اللقب.