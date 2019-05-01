النصر أكثر فرق الدوري محافظة على شباكه نظيفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت أرقام الجولات الـ28 الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تفوق النصر والفتح من حيث الحفاظ على نظافة شباكهما في أكبر عدد من المباريات، غير أن اللافت أن الشباب صاحب أقوى دفاع بتلقيه 22 هدفا، لم يدخل ضمن قائمة الخمسة الأوائل من حيث الحفاظ على شباكه نظيفة في أكبر عدد من المباريات، حيث ضمت القائمة بجانب النصر والفتح، التعاون والهلال والأهلي.

وعلى الصعيد الهجومي، فشل الهلال والنصر مرتين في التسجيل من أصل 28 مباراة خاضها كل منهما، يليهما التعاون والفيصلي بعدم قدرتهما على التسجيل في 3 مباريات، ثم الأهلي في 4 مباريات، والشباب والاتحاد (7 مباريات)، والاتفاق والرائد والحزم والباطن (8 مباريات)، والوحدة والفيحاء (10 مباريات)، والفتح (11 مباراة)، والقادسية (12 مباراة)، وأخيرا أحد الذي فشل في التسجيل خلال 13 مباراة من أصل 28.

ووصلت أهداف المسابقة 652 هدفا سجلت في 224 مباراة، النصر فيها الأقوى هجوما بـ 64 هدفا (وهو ذات رقم نقاطه) كسر فيها أقوى سجل تهديفي كان مسجلا باسم الهلال، فيما استمر الشباب على سجله كأقوى خط دفاع بعد أن دخل مرماه 22 هدفا، فيما يعد أحد الأضعف هجوما ودفاعا إذ سجل 22 هدفا، واستقبل 57 هدفا.

51 مباراة انتهت بالتعادل

172 مباراة من أصل 223 مواجهة انتهت بالفوز

15 مباراة فقط انتهت بالتعادل السلبي

209 مباريات شهدت تسجيل 652 هدفا

الفتح أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بواقع 11 تعادلا

القادسية أقل الفرق تحقيقا للتعادل بثلاثة تعادلات

النصر 12 مباراة

الفتح 11 مباراة

التعاون 9 مباريات

الهلال 8 مباريات

الأهلي 8 مباريات

الأكثر حفاظا على شباكه نظيفة