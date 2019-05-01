طرح تذاكر نهائي كأس الملك بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة بدأ أمس بيع تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تجمع فريقي الاتحاد والتعاون على استاد الملك فهد الدولي بالرياض. وأكدت الهيئة العامة للرياضة انطلاق بيع التذاكر ابتداء من الرابعة عصر أمس في استاد الأمير فيصل بن فهد والصالات الخضراء بالمجمع الأولمبي بالرياض. يذكر أن الاتحاد حامل اللقب تأهل للنهائي على حساب النصر، حيث تغلب عليه في الدور نصف النهائي 4-2، فيما وصل التعاون للنهائي نتيجة فوز عريض على الهلال بنتيجة 5-0.



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