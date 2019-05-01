العدل ترفع معايير مشروعاتها عبر البرنامج الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

وقعت وزارة العدل مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، مذكرة تفاهم مشتركة، يقوم البرنامج بموجبها بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية وفق أعلى المعايير الإدارية للمشاريع الإنشائية، وذلك بهدف رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لتتسق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية 2030.

Advertisements

ووقع مذكرة التفاهم من الطرفين كل من وكيل الخدمات المشتركة بوزارة العدل عبدالرحمن الخريف؛ وأمين عام مجلس الإدارة ومدير عام «مشروعات» المهندس أحمد البلوي، بحضور نائب وزير العدل سعد السيف؛ ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد الشنيفي.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة أن هذه الاتفاقية تأتي لتفعيل وتعزيز الشراكات مع القطاعات والجهات والبرامج الوطنية التي من شأنها تطوير آليات العمل في مشاريع الوزارة وإدارتها على مختلف السبل، مؤكدا حرص الوزارة على التأكد من مسارات عمل مشاريعها وأن تكون وفق أعلى المعايير والمواصفات التي تضمن جودة المخرج وسرعة المنجز، كما بين أن هذا الاتفاقية تأتي تأكيدا على مبدأ التعاون المشترك والبناء لتحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية.

وقال أمين عام مجلس الإدارة ومدير عام «مشروعات” إن هذا التوقيع يأتي امتدادا إلى العديد من الاتفاقيات والتفاهمات التي يبرمها البرنامج مع القطاعات الحكومية، بما يدعم قيادة عملية التحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، ويحقق رفع كفاءة وجودة البنية التحتية»