مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري والخطة الوطنية للطيف الترددي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما وافق على الخطة الوطنية للطيف الترددي في السعودية، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

مستجدات الأحداث

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وشدد على البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن لبحث مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية وسبل دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

الحزام والطريق

وتطرق إلى مشاركة السعودية في منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي الثاني الذي أقيم في بكين بالصين، مشيرا إلى التكامل بين المبادرة الصينية «الحزام والطريق» ورؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتطوير البلدين، وبناء اقتصاد مستقبلي مستدام يرتكز على مجتمع المعرفة والتقنيات الصاعدة ومساهمة المملكة في رفع مستوى الرخاء الإقليمي عن طريق تحولها إلى منصة صناعية لوجستية كبرى تستهدف منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

البحرين والعراق

وجدد المجلس رفض السعودية التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها، معبرا عن تطلع السعودية إلى علاقات متينة بين البحرين والعراق، يسودها الاحترام المتبادل وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

المؤتمر المالي

ونوه مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي الذي نظمه برعاية خادم الحرمين الشريفين، شركاء برنامج تطوير القطاع المالي «أحد برامج رؤية المملكة 2030» تحت شعار «آفاق مالية واعدة».

تقارير سنوية

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واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

قرارات

أولا: تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني حيال مشروع اتفاق في شأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومتي السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال ما يلزم.

ثانيا: تفويض وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: الموافقة على قيام وزير النقل - أو من ينيبه - باستكمال إجراءات التباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الفني في مجال النقل بين وزارتي النقل في السعودية وأمريكا، والتوقيع عليه، ومن ثم الرفع بما يتوصل إليه.

رابعا: تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وهيئة الطيران المدني في فرنسا في مجال أمن الطيران المدني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية وإحصاءات كوريا في كوريا للتعاون في مجال الإحصاءات.

سادسا: الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.

سابعا: الموافقة على الخطة الوطنية للطيف الترددي في السعودية.

ثامنا: اعتماد الحسابات الختامية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة طيبة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن عامين ماليين سابقين.

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