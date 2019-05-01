تدريب قيادات تعليم عسير على اللغة الصينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها افتتح مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني أمس بفندق قصر أبها البرنامج التدريبي لأبجديات اللغة الصينية، وذلك بتنظيم من إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات وتستهدف القيادات التعليمية في الإدارة. وأكد الجوني أن البرنامج يأتي في إطار تأثير التعليم في السياق الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لتحقيق رؤية الوطن 2030، ووفقا لتطلعات القيادة.



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