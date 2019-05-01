2710 متسولين قبض عليهم في عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين _ الدمام

كشفت إحصاءات حديثة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل مكاتب مكافحة التسول لديها وعددها 13 بمختلف المناطق، 2710 متسولين ومتسولات سعوديين، بلغ الذكور بينهم 570 والإناث 2140، فيما حدد أخصائي اجتماعي خمسة أسباب رئيسة للتسول، وآليات تعزيز مكافحته.

وأكد الأخصائي الاجتماعي فؤاد المشيخص أن كثيرا من المتسولين يعودون للتسول حتى بعد القبض عليهم وأخذ التعهد، وذلك ربما لعدم زوال الأسباب التي دفعتهم لذلك، مبينا أن هناك حاجة لإيجاد علاج شمولي، يشمل السلوكي المتخصص، إضافة إلى متابعة الحالة والتحقق من حصولها على الاحتياجات الأساسية بحدها الأدنى، وبما يتناسب مع المستوى المعيشي العام.

Advertisements

وأشار المشيخص إلى أن بعض المتسولين يبتكرون طرقا حديثة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كتصوير مقاطع فيديو يتم فيها استعطاف العامة، بل حتى استغلال الأطفال للظهور فيها بمظهر المحتاجين، إضافة إلى ارتداء ملابس بالية أو التصوير في مكان سيئ خلاف المكان الذي يقيمون فيه فعليا، وبعضهم يعرض كليته للبيع كي يتعاطف معه الناس بإرسال الأموال له، في حين أن الحقيقة قد تكون خلاف ذلك تماما.

وأوضح أن القول إن جميع المتسولين غير محتاجين غير صحيح، بل بعضهم في حاجة ولكنه لم يسلك الطريق السليم لسد هذه الحاجة عبر القنوات المتخصصة والرسمية.

‪أسباب التسول بحسب المشيخص