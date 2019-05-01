مبادرة لتأهيل 5000 باحث عن العمل في الترميز الطبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شارك المجلس الصحي السعودي في مؤتمر بناء الأسس لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، والذي جرت فعالياته أخيرا، في العاصمة الرياض، برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك للتعريف بالبرامج الوطنية الصحية والمشاريع العلمية المتميزة التي يقدمها المجلس والمراكز الوطنية التابعة له في مجالات عديدة التي ستعود بالفائدة المرجوة لتطوير الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في المملكة.

وتحدث خلال جلسة النقاش المفتوحة في المؤتمر الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي عن المبادرة الوطنية لتأهيل وتدريب أكثر من 5000 باحث عن العمل في مجال الترميز الطبي بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

وأكد العازمي أن المجلس يولي اهتماما كبيرا في تحديد كفاءة المرافق الصحية وخدماتها، واحتواء تكلفة الخدمات الصحية في القطاع الصحي، وكذلك في تعزيز استراتيجية الرعاية الصحية التي تبناها المجلس، منذ إطلاقها عام 1430هـ، مضيفا أن المجلس يوائم بين استراتيجية الرعاية الصحية وبرنامج التحول الوطني ومبادرات رؤية 2030، بهدف توفير مشاريع ومبادرات تخدم القطاع الصحي والمستفيدين منه، وأهمها: الملف الصحي الالكتروني، والسجلات الصحية في المملكة، ومشروع DRG «تصنيف مجموعات التشخيص».