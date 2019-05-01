، "زين السعودية" الراعي الرئيسي للمعرض السعودي للدرونز ،

محمد بن مسعود - الدمام - الغامدي: خدمات التحول الرقمي تمثّل في عالمنا اليوم رهان التقنية

شاركت "زين السعودية" كراعٍ رئيسي للمعرض السعودي للدرونز الذي أقيم في الرياض؛ فيما تأتي هذه الرعاية في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف تعزيز سبل استخدام التقنية، واستثمار أدواتها؛ الأمر الذي من شأنه فتح أسواق جديدة توسع من حجم الاقتصاد والمحتوى المحلي في قطاعات اقتصادية متعددة مثل القطاعات الزراعية والنفط والغاز وإنشاءات المشاريع الكبرى.

وأكد مدير عام الرقمية والتحليل لدى "زين السعودية" المهندس صلاح بن عبدالله الغامدي، أن المعرض السعودي للدرونز، وفّر للشركات الطموحة في هذا المجال منصةً واعدة من شأنها تبادل الرؤى والأفكار، ومناقشة آليات الاستفادة من هذه التقنيات المتطورة في خدمة المشاريع والقطاعات المختلفة ومشاركة الخطط الطموحة.

ولفت "الغامدي" إلى أن خدمات ومنتجات التحول الرقمي، تمثل في عالمنا اليوم رهان الاقتصاد المعرفي وغير النفطي، وقال: "ضمن خطط زين السعودية للتحول الرقمي، بدأت الدخول في مجال تشغيل الطائرات دون طيار تحت مسمى (زين درونز)، والتي نقدم من خلالها خدمات جمع المعلومات ومعالجتها عبر أنظمة تعتمد على التحليلات والذكاء الصناعي والشبكات السحابية".

يشار إلى أن شركة "زين السعودية" دأبت على رعاية المعارض والمؤتمرات التخصصية والهامة، التي تستهدف تحقيق قيمة مضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد المعرفي والرقمي بشكل عام في المملكة العربية السعودية، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية الطموحة (رؤية 2030).