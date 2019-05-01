محمد بن مسعود - الدمام - المديرية العامة: لم ينتج عن الحريق أيُّ إصابات ولله الحمد أخمد الدفاع المدني بالرياض، حريقاً اندلع في مستودعيْن متجاوريْن في حي بدر. وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: لم ينتج عن الحريق أيُّ إصاباتٍ ولله الحمد. "مدني الرياض" يخمد حريقاً اندلع بمستودعيْن في حي بدر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01 أخمد الدفاع المدني بالرياض، حريقاً اندلع في مستودعيْن متجاوريْن في حي بدر. Advertisements وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: لم ينتج عن الحريق أيُّ إصاباتٍ ولله الحمد. 01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440 11:47 AM المديرية العامة: لم ينتج عن الحريق أيُّ إصابات ولله الحمد المديرية العامة: لم ينتج عن الحريق أيُّ إصابات ولله الحمد أخمد الدفاع المدني بالرياض، حريقاً اندلع في مستودعيْن متجاوريْن في حي بدر. وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: لم ينتج عن الحريق أيُّ إصاباتٍ ولله الحمد. ، "مدني الرياض" يخمد حريقاً اندلع بمستودعيْن في حي بدر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مدني الرياض" يخمد حريقاً اندلع بمستودعيْن في حي بدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.