، طالب من صبيا يحقّق جائزة الشيخ حمدان للأداء المتميّز على مستوى الخليج العربي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في دورتها الـ 21 .. و"الحازمي": هيّأت مناخاً فكرياً مثالياً لعناصر المنظومة التعليمية

كرَّم نائب حاكم دبي وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم؛ الطالب أكرم بن محمد سويد جديبا؛ من إدارة التعليم في صبيا؛ بمناسبة فوزه بجائزة الشيخ حمدان للأداء التعليمي المتميّز على مستوى الخليج العربي في فرع الطالب ضمن الدورة الـ 21 للجائزة.

وشهد مركز دبي التجاري العالمي، أمس، تكريم نحو 134 فائزاً وفائزة، على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والخليج.

وقال مدير التعليم في صبيا ضيف الله بن علي الحازمي؛ بهذه المناسبة، إن هذا الفوز يأتي واحدة من ثمرات رؤية 2030 التي تسعى لترسيخ ثقافة التميز في كل المجالات، مقدماً التهنئة لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز -حفظهما الله- شاكراً لهما التشجيع الدائم، والدعم اللا محدود للتميز والمتميزين من أبناء منطقة جازان.

وأضاف الحازمي؛ أن جائزة حمدان بن راشد هيّأت مناخاً فكرياً مثالياً لجميع عناصر المنظومة التعليمية نحو الانفتاح على علوم الجودة والإبداع، وتطوير أدائها تجاه التميز؛ مما عزّز من فرص الارتقاء بمستوى التعليم، ودفعه إلى تحقيق غاياته وأهدافه من خلال تجويد العمليات وتحسينها، وهو ما يتوافق مع خطط وزارة التعليم.

وثمّن الحازمي؛ لهذه الجائزة الدور الكبير الذي تقوم به في دعم التفوق والتميز؛ بدليل هذه الأعداد من المتميزين الذين يترشحون لها ويفوزون بها؛ مما يؤكّد حالة الاهتمام الواسع الذي تبديه المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك الأفراد في صورة من التفاعل الإيجابي الواعي بالقيمة العليا لأهداف وعمق هذه الجائزة.

وهنّأ كل الفائزين الذين نالوا هذه الجائزة الكبيرة، وحصدوا الاعتراف من القائمين عليها بالجهود المبذولة والتميز وفرادة الأداء؛ ليعتبرها كل فائز خطوة أولى في ماراثون التميز وليس محطة أخيرة؛ لأن الجائزة تنطلق من استدامة التميز إلى ترسيخه كعمل يومي واعٍ يسهم في التحسين الذي لا يتوقف في كل الاتجاهات وعلى كل الأصعدة.

وقدّم الحازمي؛ الشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ ونائبه الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي؛ ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود الفهيد؛ نظير متابعتهم وحرصهم على تحقيق التميز في جميع المجالات العملية التعليمية.

فيما عبَّر الطالب أكرم بن محمد جديبا؛ عن سعادته الغامرة بهذا الفوز شاكراً الله -عزّ وجلّ- على توفيقه وعونه، مشيداً بدعم إدارة التعليم في صبيا له، مهدياً هذا الفوز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولأسرته التي سهرت من أجل تحقيق هذا المنجز.

جديرٌ بالذكر أن هذه الجائزة تهدف إلى إلقاء الضوء على العلم كضرورة حياتيّة تتطلّب التطوير الدائم والابتكار؛ لإيجاد المنظور الجديد لتلقين المعرفة والثقافة، ونشرها بين أفراد الجيل الصاعد بسبلٍ مبتكرة ذات مقاييس عالميّة.