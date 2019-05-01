، مستشفى الملك فيصل التخصصي يدعو المستثمرين لأول مشاريعه في برنامج التخصيص ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعتزم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، البدء في استقبال طلبات "ابدأ الرغبة" لمشروعين، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وأول هذه المشاريع مشروع سكن الموظفين، والثاني مشروع إدارة خدمات الأجهزة الطبية؛ وذلك في موعد أقصاه الثاني عشر من شهر مايو 2019.

تُعَد عملية طرح المشروعين ضمن إطار برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث يُعَد المشروعان بمثابة مشاريع ذات أولوية للمستشفى، وتحظى بدعم المركز الوطني للتخصيص وبرنامج التخصيص واللجنة الإشرافية لقطاع الصحة ووزارة المالية.

ويدعو المستشفى المستثمرين ومشغلي مشاريع الإسكان المحتملين للمشاركة في مناقصة لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل مشروع سكن الموظفين في مدينة جدة، وسيُطرح بنظام بناء تشغيل نقل (BOT) ولمدة 20 عامًا. ويأتي بناء وإقامة أماكن مخصصة للموظفين لتلبية الاحتياجات التشغيلية للمستشفى. مع توفير تنمية مجتمعية رفيعة المستوى تقدم إلى موظفي المستشفى. وحسب تصميم المشروع، وسيشمل السكن 15 برجًا سكنيًّا بواقع 3291 وحدة سكنية، إضافة إلى 13 مبنى صغيرًا وهي عبارة عن خدمات الدعم والمرافق العامة داخل السكن. ويُتوقع أن يوفر المشروع السكن لأكثر من 7600 شخص وهم الكادر الطبي وعائلاتهم.

وأما مشروع خدمات الأجهزة الطبية؛ فقد أوضح المستشفى في دعوته للمستثمرين المهتمين لتوريد وتركيب وتجهيز وتأثيث المعدات الطبية والأثاث الطبي، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، تمت خلالها هيكلة عملية امتلاك وشراء المعدات الطبية والأثاث الطبي؛ بما في ذلك الأدوات المتخصصة الموجودة في مناطق محددة؛ استنادًا إلى نموذج خدمة المعدات المُدارة، مع فترة عقد تبلغ 15 عامًا بنظام بناء تشغيل نقل (BOT).. ويتوقع طرح وثائق طلب العروض للمشروعين خلال النصف الثاني من عام 2019.