، من عجز "شعبان" إلى صدر "رمضان" .. المسند: ترقبوا الأمطار ،

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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ بدء حالة مطرية اليوم على أجزاءٍ متفرقة من مناطق المملكة، وتستمر حتى أوائل رمضان.
وقال المسند؛ عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع اليوم أن تبدأ حالة مطرية جديدة، تبدأ في عجز شعبان وتستمر حتى صدر رمضان.
وأضاف: يُتوقع أن تهطل اليوم أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من منطقة الرياض، وغرب القصيم، وشرقي منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وعلى عسير.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية).
من عجز "شعبان" إلى صدر "رمضان" .. المسند: ترقبوا الأمطارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ بدء حالة مطرية اليوم على أجزاءٍ متفرقة من مناطق المملكة، وتستمر حتى أوائل رمضان.
وقال المسند؛ عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع اليوم أن تبدأ حالة مطرية جديدة، تبدأ في عجز شعبان وتستمر حتى صدر رمضان.
وأضاف: يُتوقع أن تهطل اليوم أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من منطقة الرياض، وغرب القصيم، وشرقي منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وعلى عسير.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية).
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
10:38 AM
توقّع حالة هطول أمطار على أجزاءٍ من الرياض والقصيم ومكة
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ بدء حالة مطرية اليوم على أجزاءٍ متفرقة من مناطق المملكة، وتستمر حتى أوائل رمضان.
وقال المسند؛ عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع اليوم أن تبدأ حالة مطرية جديدة، تبدأ في عجز شعبان وتستمر حتى صدر رمضان.
وأضاف: يُتوقع أن تهطل اليوم أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من منطقة الرياض، وغرب القصيم، وشرقي منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وعلى عسير.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية).
، من عجز "شعبان" إلى صدر "رمضان" .. المسند: ترقبوا الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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