“كراني”: تقلُّبات جوية من بداية رمضان حتى منتصفه.. والمشاعر المقدسة تسجل 47 درجة

توقَّع خبير الطقس حسن كراني طقسًا ربيعيًّا صيفيًّا، وتقلبات جوية من بداية شهر رمضان المبارك حتى منتصفه. لافتًا إلى أن الاثنين المقبل سيسجل القطاع الغربي أعلى حرارة خاصة على المشاعر المقدسة، ما بين 42 و 47 درجة مئوية. وفي التفاصيل قال “كراني” وفقًا لصحيفة “سبق”: هذه نظرة أولية قابلة للتعديل؛ لأننا ما زلنا نعيش تحت تأثير تغيُّر مناخي، ترك بصماته بوضوح بالتأثير على دول العالم كافة، حسب نظريات علمية وتغيرات مناخية ملموسة، لا تترك أي مجال للشك كما يعتقد البعض؛ فأجواء أواسط وشرق المتوسط تعيش تحت تأثير اضطرابات جوية، تعتبر مؤشرًا علميًّا لتأثير حالة عدم استقرار – بعون الله – على أجواء السعودية خلال الأيام القادمة، وتظهر ملامحها بوضوح مع منتصف الخميس القادم 02 مايو عندما يتحرك منخفض جوي خماسيني من جنوب القاهرة في اتجاه الشمال الشرقي.

وبيَّن أن ذلك يساعد في نشاط عدم الاستقرار بتقلبات جوية متلاحقة لمدة لا تقل عن 72 ساعة، تتمثل في تكوُّن تشكيل ركامي رعدي، يؤدي لأمطار متوسطة، تميل للغزارة بصحبة زخات من البَرَد، ورياح هابطة، وتدهور في مدى الرؤية الأفقية، قد يصل لانعدام تام بسرعة رياح ما بين 60-90 كم / س مع فرصة للسيول، خاصة على المصايف. وأضاف: يغطي التشكيل الركامي أجواء الوسطى، الشرقية، وسط وشرق الشمال، الغربية، المرتفعات الجبلية والجنوبية الغربية، خاصة الأجزاء الشرقية لتلك المناطق. وتابع: الاثنين القادم 06 مايو يسجل القطاع الغربي أعلى حرارة، خاصة على المشاعر المقدسة، ما بين 42- 47 مئوية؛ فعلى الإخوة المعتمرين عدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس.

واستطرد قائلاً: إن بداية الشهر الفضيل حتى منتصفه تسوده تقلبات جوية، وطقس ربيعي صيفي. أي إننا نقول للاعتدال الربيعي وداعًا. وبعد المنتصف تأخذ الحرارة بالارتفاع التدريجي الملموس، ويكون محور وتماس الارتفاع الحراري مركزة على القطاع الغربي، خاصة المشاعر المقدسة. وأكمل: يسود الطابع الحراري الصيفي أجواء السعودية كافة، ويبلغ مداه مع منتصف وبعد العشر الأواخر من الشهر الفضيل حتى نهاية عيد الفطر، وبعد ذلك نبدأ الاستعداد لفترة انتقالية مبكرة جدًّا بين فصلَيْ الربيع والصيف، وتظهر ملامح امتداد المنخفض الحراري بكتلته الهوائية الحارة والجافة على القطاع الشرقي.