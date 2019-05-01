السعودية للأمم المتحدة: تحروا الدقة في المعلومات وتأكدوا من مصداقيتها

أكدت المملكة تعاونها الدائم وبكل شفافية ووضوح مع جميع وكالات الأمم المتحدة، داعيةً الجهات الرسمية في الأمم المتحدة إلى تحري الدقة دوماً في المعلومات والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية، وعدم نقل الأخبار الصحفية التي تعتمد بعضها في صياغتها على مبدأ التشويه وتزييف الحقائق، ولها أيديولوجيات وسياسات معادية لبعض الدول، وذلك قبل إعادة نشرها على مختلف الحسابات الرسمية، ومن الجهات الرسمية والأشخاص الرسميين المحسوبين على الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة المملكة في الدورة الـ 41 للجنة الإعلام بالأمم المتحدة أمس (الثلاثاء)، ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس قسم الإعلام والمراسم بالوفد محمد القاضي.

وأكد القاضي ثقة المملكة بإدارة التواصل العالمي التابعة للأمم المتحدة، في التعامل معها بصورة إيجابية لتستمر رسالتها الإعلامية بصفتها محايدة وسامية وتتعامل مع جميع الدول الأعضاء على قدر من المساواة. وأفاد بأن هذه الملاحظات تتمثل في أن هذا الاجتماع المهم لا يحظى بتسجيل ونقل تلفزيوني مباشر على موقع الأمم المتحدة (WebTV)، على عكس أغلب الاجتماعات والدورات الرسمية التي تقام في هذه القاعة، وبالتالي سيكون من الصعوبة إعداد الخبر الصحفي وتقرير عن الاجتماع ومداخلات وكلمات الدول. وأبان أن وفد المملكة يقترح عمل تحديث على الموقع يتمثل في إضافة أيقونة «تسجيل» لتمكين المشاهد من تسجيل الجلسات على حاسبه الآلي بشكل مباشر أثناء الجلسة وتحميلها مباشرة على جهازه دون الحاجة لطلب ذلك من إدارة التواصل الدولي، الأمر الذي سيوفر جهداً كبيراً، ويضيف ميزة إضافية تتمثل في إمكانية الحصول على الكلمات المدلى بها بصورة فورية وبجودة عالية.