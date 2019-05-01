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شركة الطيران السعودية التي اشترطت على المضيفات السباحة توضح المقصود

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أقرّ مدير المشتريات في شركة الطيران مشاري العديلي، بوجود خطأ غير مقصود في إعلان الشركة، عن إلزام المتقدمات لوظائف الضيافة الجوية بإجادة السباحة دون الرجال.

وأضاف العديلي أن شرط السباحة متطلب من الذكور والإناث، لافتاً إلى أن الإعلان جاء داعماً للشباب والشابات بمنطقة حائل حسب “عكاظ”.
يذكر أن شركة الطيران المشغلة للمطارات الشمالية، كانت قد اشترطت على المتقدمات لوظائفها القدرة على السباحة، ولم تضع نفس الشرط على المتقدمين من الرجال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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